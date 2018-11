Scaroni: "Il Milan vuole rispettare tutte le regolare del FFP"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport del club bianconero: "In Italia sicuramente la Juve ha fatto passi in avanti come nessun altro. Noi vediamo molto ai nostri punti di riferimento esteri, in particolare inglesi visto che il primo dicembre avremo il nostro amministratore delegato che arriva dall’Arsenal e devo dire che in Inghilterra sono partiti ancora prima nel fare del calcio uno sport moderno davvero".

Cosa vi aspettate dalla UEFA?

"Abbiamo un incontro il 20 ed è il primo incontro ufficiale dopo che il CAS aveva rinviato il giudizio che era stato dato l’estate scorsa. Sarà un incontro importante, io mi auguro che riusciamo a spiegare la situazione e soprattutto che il Milan vuole rispettare tutte le regolare del FFP per il futuro".