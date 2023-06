Scaroni: "L'amore di Berlusconi per il Milan non si è mai spento. Apprezzava Pioli"

Fonte: tuttomercatoweb.com

All'indomani della morte di Silvio Berlusconi, La Gazzetta dello Sport ha realizzato una lunga intervista a Paolo Scaroni, attuale numero 1 del Milan. Di seguito un estratto: “Il suo amore per i colori rossoneri non si è mai spento. Lo ricordo a San Siro, guardavamo le partite insieme, uno accanto all’altro in tribuna.

Quando ha acquistato il Monza, poi, si è dedicato con grande passione alla sua nuova creatura, senza tuttavia allontanarsi mai dal Milan: non si perdeva una partita in tv. È sempre rimasto vicino al nostro club. […] Di Pioli apprezzava le qualità da allenatore, ma anche la serietà, la professionalità e lo stile, perfetto per il Milan”.