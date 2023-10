Scaroni: "L'obiettivo minimo del Milan è arrivare in Champions League"

Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha commentato così gli obiettivi del Milan e della Lega Serie A durante il suo intervento al "Festival dello Sport 2023": "Noi vogliamo vincere tutte le partite, ma come obiettivo minimo vogliamo essere in Champions League sempre perchè noi dobbiamo pensare ai nostri 400 milioni di tifosi nel mondo che guardano la Champions. Questo per quanto il Milan. Per quanto riguarda invece la Lega e gli obiettivi collettivi, noi siamo indietro per quel che concerne i diritti tv internazionali.

La Premier, dai diritti tv internazionali, incassa 2,2 miliardi, noi 200 milioni. Finché c'è questo gap tante cose che ci raccontiamo diventano impossibili. Arrivare dove è arrivata la Premier è difficilissimo, ma resta un obiettivo chiave del futuro della nostra Lega".