Scaroni: "L'obiettivo numero uno del Milan è essere sempre in Champions League"

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso a RaiSport a margine dell'evento 'Joyride the Future' organizzato dal Club rossonero con BMW Italia: "Un acquisto alla settimana non è poco, mancano sei settimane davanti: abbiamo ancora alcune cose da fare e le faremo per costruire un Milan forte che possa far bene in Champions League. L'obiettivo numero uno del Milan è essere sempre in Champions League, è ingrediente fondamentale della nostra strategia; poi tutto quello che viene in più è benvenuto naturalmente, ma non è essenziale come essere in Champions".