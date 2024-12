Scaroni: "Magari a volte ci prendiamo in giro bonariamente con l'Inter, ma è evidente che c'è stima, collaborazione e rispetto"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso in esclusiva ad Arianna Ravelli, giornalista de Il Corriere della Sera, sulle parole di Gerry Cardinale e la successiva risposta di Beppe Marotta, presidente dell'Inter: "Cardinale, da uomo di sport e non solo businessman, faceva riferimento alla passata proprietà dell’Inter e non certo al club nerazzurro. Sul campo ci affrontiamo e vogliamo batterci, come nell'ultimo derby, magari a volte ci prendiamo in giro bonariamente, ma è evidente che fuori c’è stima e c’è una collaborazione leale con l’Inter, figuriamoci se possiamo non avere rispetto: condividiamo lo stadio da sempre e assieme stiamo lavorando per costruirne uno nuovo. Milano è poi una realtà sui generis in cui i tifosi per fortuna possono andare a vedere il derby mischiandosi assieme, in un clima sereno".