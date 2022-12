Scaroni ricorda: "Nella gestione cinese ero in costante apprensione: Elliott un sollievo"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Scaroni, presidente del Milan, nel corso dell'intervista alla Gazzetta dello Sport ha ricordato i tempi della gestione cinese, epoca in cui il manager italiano faceva già parte del club. Queste le sue dichiarazioni: "Nella gestione cinese ero in costante apprensione. Per il prestito concesso, Elliott mi volle in sua rappresentanza nel consiglio d’amministrazione. Un anno di inferno, la situazione finanziaria era sempre leggermente sotto i parametri richiesti, ogni intervento di Yonghong, anche se di pochi milioni di euro, arrivava all’ultimo momento disponibile. Dovevamo insistere come pazzi. Alla stretta finale, quando non ha potuto rimborsare il debito e il club è passato tra le proprietà di Elliott, ho tirato un sospiro di sollievo. Ci sono stati altri momenti difficili, penso al 5-0 di Bergamo, prima di vivere questi anni magici"