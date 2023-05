Scaroni: "Rinnovo Leao? In dossier è in mano a Furlani e Maldini, li vedo sorridenti..."

MilanNews.it

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato in occasione del Foglio Sportivo 2023, confermando che il prolungamento con Rafael Leao è sempre più vicino: "Il rinnovo di Leao, come tutti i dossier legati ai calciatori, è nelle mani del nostro amministratore delegato Furlani e di Maldini. Non so i dettagli, ma vedo Furlani rilassato e sorridente" riporta tuttomercatoweb.com.