Scaroni: "Spero che chiuderemo in utile grazie alla Champions, abbiamo sempre lo stadio pieno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto all'evento Foglio Sportivo 2023, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha dichiarato sul Milan: "Quando uno si occupa di una squadra ci sono due montagne da scalare, una di risultati e una economica, che sono collegate. Quando mi guardo indietro, penso che le abbiamo scalate in buona parte entrambe. Siamo fiduciosi di qualificarci di nuovo in Champions, da un punto di visto economico abbiamo fatto molto bene, spero che chiuderemo in utile grazie alla Champions, abbiamo sempre lo stadio pieno. Tutto sta andando nella buona direzione, è merito di chi gestisce squadra e società".