Scaroni su Berlusconi: "Il Milan come lo conosciamo oggi deve tutto a lui"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha rilasciato queste parole in vista dell'amichevole di stasera del Milan contro il Monza, valida per il primo Trofeo Silvio Berlusconi: "Rientro dalle vacanze per essere in tribuna, a una partita come questa non rinuncerei per nulla al mondo. Berlusconi è stato un precursore in tanti campi, ma nel mondo del calcio lo è stato moltissimo: il Milan come lo conosciamo oggi, una squadra leggendaria con centinaia di milioni di tifosi in tutto il mondo, deve tutto a lui.

Il Milan di Silvio ha ispirato un nuovo modo di giocare ed è stato innovativo nello stile. Ecco, questa è la strada sulla quale io cerco di proseguire da presidente: Pioli allena una squadra compatta, mai polemica, attenta al fair play".