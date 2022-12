Scaroni su Cardinale: "Professionista e appassionato di sport. Mi piace che si definisca custode"

MilanNews.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport direttamente da Dubai dove il manager rossonero ha accolto la squadra nella giornata di ieri, atterrata per il ritiro prenatalizio in vista della ripresa del campionato. Queste le parole di Scaroni sul nuovo proprietario del Milan, Gerry Cardinale: "È un professionista dal curriculum eccellente. Da studente ha ottenuto la Rhodes Scholarship, la borsa di studio che per un americano è un’istituzione, la stessa vinta da Bill Clinton e che ti porta dritto a Oxford. È un appassionato di tutti gli sport, è riservato ma dice la sua. Non avesse voluto vincere una nuova sfida sarebbe rimasto bello tranquillo in Goldman Sachs. Mi piace che si definisca “il custode” del club".