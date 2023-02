Scaroni sul Vicenza: "La squadra è buona, ma non è semplice passare dalla C alla B"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il presidente del Milan e socio del Vicenza Paolo Scaroni è intervenuto ai microfoni di "Rigorosamente calcio" e in merito alla squadra veneta ha dichiarato: “Seguo il Vicenza ma ogni tanto ci sono delle docce 'scozzesi', sono convinto che abbiamo una buona squadra anche se passare dalla C alla B non è semplice” riporta trivenetogoal.it.