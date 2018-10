Scaroni sull'Uefa: "Sospesi i ricavi dell'Europa League"

Nel corso dell’assemblea dei soci, il presidente Paolo Scaroni ha parlato della questione Fair Play Finanziario: "Abbiamo accantonato 18 milioni che è uno stanziamento prudenziale. Ci sono due aree di rischio: una è l’Uefa. Come sapete siamo stati graziati dall’esclusione dall’Europa League, ma la partita non è finita. Il nostro caso è stato rimandato alla Camera Giudicante che ci deve dare una pena commisurata alle nostre trasgressioni. La decisione dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Sicuramente non saremo assolti, perché è difficile che la stessa corte che ci ha condannato, cambi idea. Abbiamo qualche piccolo stanziamento minore. In attesa della camera giudicante, la Uefa può e attua la sospensione dei premi. I giudici che ci hanno condannato, in attesa della sentenza, hanno momentaneamente sospeso i ricavi che ci spetterebbero dall’Europa League. I ricavi di questa sera non possiamo metterli a bilancio, perché siamo in attesa della sentenza Uefa. Sono soldi in garanzia. Sono stati trattenuti 2,5 milioni di euro”