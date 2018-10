Scaroni sullo stadio: "Decisione definitiva entro fine anno"

Tra gli argomenti affrontati da Paolo Scaroni nel corso dell’assemblea dei soci c’è anche quello relativo allo stadio: "Certamente disporre di uno stadio moderno ed efficiente è fondamentale per quei ricavi che mancano anche al Milan. Abbiamo preso in mano questo problema come una delle priorità. Ci sono tante ipotesi al vaglio, ivi inclusa la condivisione di San Siro con l’Inter. Diminuisce i gradi di libertà, traguardando questo obiettivo come prioritario. Mi piacerebbe, per la fine di quest’anno, aver preso una decisione definitiva".