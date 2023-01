Scelta o necessità? Pioli va per la continuità: di formazione sperando nel risultato

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Squadra che vince non si cambia, un po' per scelta (il Milan ha giocato benissimo a Salerno) e un po' per necessità (tra gli infortunati assenti mercoledì non vi sarà alcun recupero: out Maignan, Rebic, Kjaer, Origi, Ballo-Touré, Krunic, Messias, Florenzi, Ibrahimovic, Vasquez), ma soprattutto per continuità: Stefano Pioli ha tutta l'intenzione di proseguire sulla fiducia e il rinnovato entusiasmo derivanti dalla prestazione e dal risultato dell'Arechi per incamerare fiducia ed entusiasmo anche dalla sfida di questa sera contro la Roma.



Le parole di Pioli

A dichiararlo è stato lo stesso tecnico rossonero in conferenza stampa: "La Roma è forte e completa, ma poi ci siamo noi, la nostra volontà e la nostra determinazione. Torniamo a giocare a San Siro e lo faremo con entusiasmo e con energia Non siamo lì a contare i punti di distacco dal Napoli. Noi dobbiamo fare la nostra corsa e servono tanti punti per vincere lo Scudetto. Pensiamo a giocare bene, ad alzare il livello e a vincere con la Roma". Le parole, dunque, sono chiare: vincere per fare punti e cercare di accorciare sulle rivali, continuando a ritrovare lo smalto della scorsa stagione che ha permesso di segnare come storico, con lo Scudetto sul petto, il 2022 milanista.



La probabile formazione

Come anticipato, Pioli cercherà continuità di risultati dando continuità di formazione; considerando che nessuno tra gli infortunati di mercoledì sarà tra i convocati con la Roma, il tecnico rossonero schiererà lo stesso undici dell'Arechi: la difesa Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez davanti a Tatarusanu con la coppia Tonali-Bennacer a centrocampo; davanti Giroud, supportato da Leao a sinistra, Saelemaekers a destra e Brahim Diaz al centro. Panchina per De Ketelaere.