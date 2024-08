Scelto l'erede di Southgate: la FA ufficializza Carsley CT ad interim

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - La Federcalcio inglese (Fa) ha ufficializzato la nomina di Lee Carsley a ct ad interim della nazionale, rimasta senza guida dopo le dimissioni di Gareth Southgate lo scorso 16 luglio, in seguito alla sconfitta nella finale degli Europei. Come era previsto, Carsley sarà in particolare responsabile della preparazione delle partite della Nations League contro Irlanda e Finlandia a settembre, ma la Fa precisa in una nota che l'interim potrebbe essere prolungato se il processo di selezione del successore di Southgate dovesse durare più del previsto. Carsley ha 50 anni e dopo aver allenato diversi club inglesi tra cui Sheffield United e Manchester City, da due anni è responsabile della selezione Under 21, conquistato la vittoria all'Europeo di categoria nel 2023. L'ex nazionale irlandese (40 presenze) ha fatto parte dello staff tecnico allargato della selezione inglese anche durante gli ultimi due Europei e il Mondiale in Qatar nel 2022.

"È un onore essere promosso e guidare provvisoriamente questa selezione inglese - afferma l'allenatore nel comunicato della federazione -. Conoscendo molto bene i giocatori e il ciclo del calcio internazionale, mi sembra logico guidare la squadra mentre la FA continua la procedura di reclutamento per il futuro allenatore". (ANSA).