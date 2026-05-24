Scenata di Esposito dopo uno scontro con Tomori. L'arbitro inverte il fallo e toglie una punizione dal limite al Milan

Scenata di Esposito dopo uno scontro con Tomori. L'arbitro inverte il fallo e toglie una punizione dal limite al MilanMilanNews.it
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Oggi alle 21:25News
di Manuel Del Vecchio

Alla mezz'ora di Milan-Cagliari, parziale di 1-1, scenata non necessaria di Sebastiano Esposito in area del Cagliari. Scontro tra il rossoblu e Fikayo Tomori, con il 94 avversario che rimane a terra e accusa un colpo alla testa dopo essere stato "colpito" sul corpo. L'arbitro, che non aveva visto nulla, toglie una punizione dal limite al Milan (conquistata da Saelemaekers successivamente) e assegna fallo per gli ospiti.