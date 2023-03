Schelotto: "Retegui un 9 che manca all'Italia. E per il futuro ho sentito parlare di Milan..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

Guillermo Barros Schelotto ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Mateo Retegui, l'attaccante che Roberto Mancini ha deciso di chiamare per la nazionale azzurra. Il tecnico argentino lo fece esordire col Boca Juniors nel novembre del 2018: "Lo portammo per un’amichevole con un club di Tercera, Los Andes, fine 2017. Mi mancavano due centravanti per infortunio e il mio vice seguiva il vivaio, e mi disse di chiamarlo. Mateo, 18 anni, si mise in mostra, fece la differenza, segnò 2 gol e giocò molto bene. Dopo la gara restò con noi".

Come lo vede con l’Italia?

"Ha molta personalità, viene da una famiglia con buona educazione, base solida, ha capacità di adattarsi e si sta preparando per questo passo. L’Italia, al di là di Immobile, non ha un 9 come Retegui. E credo che questa convocazione gli aprirà le porte anche per un club europeo, qui ho sentito parlare del Milan...".