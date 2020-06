Schick sul punto di prolungare con il Lipsia

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - E' solo una formalità la permanenza di Patrick Schick nel Lipsia fino alla fine dell'attuale stagione agonistica, prolungata come noto dal Covid-19. L'attaccante originario della Repubblica Ceca, secondo quanto riporta la Bild, è sul punto di definire i dettagli per il prolungamento del prestito dalla Roma anche per i mesi di luglio e agosto. Infatti, dopo la conclusione odierna della Bundesliga, Schick rimarrà a disposizione per i quarti di finale della Champions che si giocheranno ad agosto e ai quali la squadra tedesca è approdata dopo avere eliminato il Tottenham di José Mourinho negli ottavi. Nessuna novità, invece, sulla trattativa fra il Lipsia e la Roma per l'eventuale trasferimento definitivo in Germania dell'attaccante, il cui cartellino resta di proprietà del club giallorosso. (ANSA).