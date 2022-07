Scifo su De Ketelaere: "Un campioncino. Mi ricorda Kakà"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore belga Enzo Scifo è stato intervistato telefonicamente dalla Gazzetta dello Sport e ha detto la sua sul talentino del Bruges Charles De Ketelaere. Per il classe 2001, un'investitura pesante e importante: "Un campioncino. Ma non paragonatelo a me, siamo diversi: è molto più attaccante di me. Più che altro, ricorda un po’ Kaka: alto, tecnicamente forte e veloce con la palla. Intelligente e pure polivalente: non mi sorprenderebbe vederlo giocare pure sulla fascia".