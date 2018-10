Scintilla Cutrone, quarto gol in stagione: una rete ogni 40 minuti

Il gol da rapinatore d'area di Patrick Cutrone è l'unico sorriso di serata per mister Gattuso. Subentrato all'intervallo per un impalpabile Fabio Borini, l'ex Primavera ha saputo accorciare le distanze grazie ad un'ottima girata in area su assist di Castillejo. Per il giovanissimo bomber è il quarto gol stagionale in otto presenze, attenzione però al minutaggio. Mai titolare e pochissimi minuti a disposizione, 160 in tutta la stagione, segnando una rete ogni 40 minuti. Macchina da gol.