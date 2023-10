Scommesse: Abodi 'lavoriamo per elaborare una carta dei doveri'

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Lavorerò, confrontandomi con altri colleghi e il mondo dello sport, per l'elaborazione di una carta dei doveri, nella quale doping, scommesse illecite e visioni di trasmissioni su piattaforme pirata siano esplicitate in un atto che ogni tesserato, soprattutto di sport professionistici, dovrà sottoscrivere, perché evidentemente quello che recitano i contratti e i codici etici non bastano. Ci vuole un'ulteriore presa di coscienza e assunzione di responsabilità, individuale e di sistema". Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, all'ANSA, a margine di Tennis&Friends al Foro Italico commentando il caso scommesse. (ANSA).