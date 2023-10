Scommesse, Ancelotti: "Grave leggerezza di ragazzi che devono essere curati"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "È stata una grave leggerezza da parte di questi ragazzi che sono entrati in questo sistema e devono essere curati. A livello scientifico la ludopatia è una malattia. Detto questo, per me è una leggerezza individuale, ma coinvolgere tutto il calcio italiano mi sembra un po' esagerato. La giustizia farà il suo corso, a me sembra una leggerezza di ragazzi che hanno infranto una regola sportiva abbastanza chiara: non si può scommettere. Per chi fa questo lavoro, è molto chiaro. Si viene avvisati prima di ogni stagione in tutti i paesi che è un gioco proibito". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul caso calcioscommesse. "La responsabilità che hanno oggi i giovani calciatori è diversa da quello che avevo io.

Adesso il giovane calciatore ha dietro di sé tutta una struttura tra familiari e agenti che gestisce la carriera. Per tutti loro la responsabilità aumenta. Comunque la maggior parte di loro è composta da ragazzi seri, professionali, che sanno bene quali sono le regole da rispettare", sottolinea. Ancelotti non nasconde di seguire il campionato italiano: "Non mi ha sorpreso la ripresa del Milan dopo la sconfitta nel derby - afferma - Il Milan ha fatto un'ottima campagna acquisti, ha preso giocatori di esperienza come Pulisic, Loftus-Cheek, ha preso giovani interessanti. Il Milan, a parte il derby, sta facendo bene, anche in Europa. Per lo scudetto oltre all'Inter ci sono da mettere dentro anche il Napoli e la Juve, che senza coppe può dire la sua". (ANSA).