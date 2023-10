Scommesse, ancora Corona: "Oggi alle 14 faccio il quarto nome"

vedi letture

Dopo aver fatto uscire i nomi di Fagioli, Tonali e Zaniolo prima che venissero indagati dagli inquirenti, Fabrizio Corona è tornato a parlare annunciando che alle 14 di oggi, 13 ottobre, farà il quarto nome, sempre su dillingernews.com. Lo ha annunciato, come per le alte indiscrezioni, in una storia Instagram: "Oggi alle 14 faccio il quarto nome". Secondo quanto riporta la testata giornalistica si tratta di un giocatore di Serie A e, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe trattarsi di un calciatore della Roma.