Scommesse, De Laurentiis: "Gestire la ricchezza è un problema"

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - "La gestione di una ricchezza immediata è un problema perchè non tutti hanno la capacità di gestire questo tipo di ricchezza. Uno può esser anche abbagliato, fuorviato, se non ha altri interessi, ed infatti per me è improtante capire se un giocatore al di la del gioco abbia altri interessi". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in una conferenza stampa a Castel Volturno.

"Dunque è chiaro - aggiunge - che quando un ragazzo comincia a disporre di milioni può essere anche preda, senza per questo volerlo giustificare, di determinate attrazioni e allucinazioni. Quindi io credo che la cosa più importante di cui parlare è dove sta andando il calcio italiano". (ANSA).