Scommesse, domani i legali di Tonali dal procuratore Chinè per il patteggiamento

Sandro Tonali oggi sarà a disposizione del Newcastle per la partita di Premier contro il Crystal Palace, quella che potrebbe essere la sua ultima da molto tempo a questa parte. Infatti domani, come riporta Tuttosport questa mattina, i legali dell'ex centrocampista rossonero saranno a Torino per incontrare il procuratore Chinè e cercare con lui di chiudere l'accordo per il patteggiamento che dovrebbe tenere Sandro lontano dal campo almeno per un anno a cui si aggiungeranno alcuni mesi a scopo riabilitativo.