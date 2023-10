Scommesse, Gravina: "Abbiamo risposto con serietà e coerenza"

(ANSA) - TRENTO, 13 OTT - "È evidente che la vicenda non è stata preventivata, non era assolutamente preventivabile. Io credo che questa situazione abbiamo risposto con grande serietà e coerenza, grande rispetto per le situazioni e per i ragazzi e in particolar modo per la maglia azzurra". Lo ha detto il presidente Figc, Gabriele Gravina, in collegamento con il Festival dello sport di Trento'. "Stiamo parlando di una delle piaghe sociali che interessa diversi giovani e concittadini ed è molto diffusa a livello internazionale - ha proseguito -. La ludopatia non è un problema del calcio ma corrode dall'interno senza guardare in faccia a nessuno". (ANSA).