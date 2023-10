Scommesse, il retroscena del Corriere: i tre calciatori scoperti per un'indagine su organizzazioni malavitose

Ha un che di inquietante il retroscena che questa mattina il Corriere della Sera riporta in merito alla vicenda scommesse che, per ora, ha come protagonisti in negativo tre giocatori nel giro della nazionale: Fagioli, Zaniolo e Tonali. Infatti l'indagine della Procura di Torino è partita tutta da un'inchiesta che stava venendo condotta dalla squadra mobile (che si occupa di malavita) e dal PM Manuela Predotta, il cui compito principale è l'antimafia. L'indagine riguardava malavita, scommesse e di conseguenza anche grossi debiti.

Si era arrivati a setacciare i siti illegali di scommesse e l'inchiesta si è di colpo allargata anche al calcio con i nomi dei calciatori che sono saltati fuori. Sentito già Fagioli che ha ammesso di aver scommesso sul calcio ma non sulla sua squadra, ora dovranno essere ascoltati Tonali e Zaniolo: l'idea era di aspettare gli impegni della nazionale, ma la fuga di notizie lato Fabrizio Corona ha fatto accelerare tutto.