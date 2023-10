Scommesse, Nunziata: "E' una malattia e va curata"

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "E' normale che si parli di queste cose, non è una bella pagina ritengo che è una malattia e va curata": così il tecnico della nazionale Under 21, Carmine Nunziata risponde a chi gli chiede un commento sulla vicenda scommesse che ha coinvolto Fagioli, Tonali e Zaniolo. "In questo caso bisogna dare una grossa mano a questi ragazzi e fargli capire certe cose", ha aggiunto Nunziata. (ANSA).