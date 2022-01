Scomparsa Sassoli, Infantino: "Siamo tristi, David ha sempre condiviso i nostri valori"

La scomparsa del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha colpito profondamente il mondo del calcio. Anche il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha voluto ricordare l'ex giornalista italiano: "È con grande tristezza che abbiamo appreso della morte di David Sassoli. Ha sempre condiviso la nostra passione nell'usare il calcio come metodo per la coesione sociale e l'inclusione, così come il lavoro comune su argomento come uguaglianza, discriminazione, diritti delle donne, opportunità, salute e clima. Il suo approccio proattivo e collaborativo è evidente in tutta la sua carriera. A nome della FIFA, vorrei cogliere questa opportunità per rendere omaggio a lui e porgere le mie sincere condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro gli erano cari".