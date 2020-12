Sconcerti al CorSera: "Il Milan è una realtà"

Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato così del Milan: "E’ il giorno in cui si deve rendere merito al Milan di essere una grande squadra. Se volete possiamo fermarci qui e seguire il carro del vincitore. Se vogliamo aggiungere qualcosa di calcio ci sono alcune osservazioni da fare. La prima è che il Sassuolo non è più da tempo quello d’inizio campionato. Senza Caputo ha perso il gol, ha segnato solo 5 volte su azione in sette partite facendo 9 punti su 21. L’altra è che l’importanza di Kjaer e Ibrahimovic è conclamata, ma se Kjaer è dentro un infortunio normale, Ibrahimovic è dentro una piccola continua ricaduta. Ha giocato sei partite su 13, fanno in proiezione una ventina l’anno. Il Milan ha sempre segnato almeno 2 gol a partita, potrebbe essere perfetto anche senza di lui. Ma la squadra cambia e non è chiaro se basti. Dei dieci gol segnati nelle ultime 5 partite solo due sono stati segnati da attaccanti, mentre con Ibra il calcolo era opposto. Col Sassuolo è tornato almeno Saelemaekers che è l’uomo di riferimento laterale del Milan. Il suo piccolo infortunio ha tolto equilibrio, non a caso sono arrivati due pareggi. Il Milan in sostanza è uscito dalla sorpresa, è diventato vita reale con tutto il peso che questo comporta. È una grande squadra, ma con i suoi limiti, da misurare con quelli degli altri".