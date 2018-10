Sconcerti: "Gattuso non ha tradito"

Sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato così la vittoria di ieri del Milan di Gattuso contro la Sampdoria: "Mi sembra un po’ troppo isterica anche la piazza milanista. Addirittura in crisi Gattuso per aver perso nel recupero il derby. Il Betis poi è una buona squadra, nessuno può dire a priori se sia meglio o peggio del Milan. Dov’è il peccato? Il Milan ha perso due sole partite, quanto l’Inter, quanto il Napoli, una meno di Roma e Lazio. Non credo meritasse tanta meraviglia, la squadra aveva comunque mostrato di essere una buona squadra. Si sostiene da tanto tempo quanto sia difficile vincere a Roma per l’insistenza della città nel discutere tutto. Milano mi sembra vicina a quello stesso umore. Il Milan di Gattuso può non piacere, ma non ha tradito nessuno. Sono gli altri che lo hanno raccontato come non era. E sta comunque facendo lo stesso campionato di tutte le squadre migliori, tutte lontanissime dalla Juve. Qual è il problema? Si dice, ma questo è il Milan, ha una grande storia, è giusto pretendere. Forse è vero, ma non c’è buona abitudine che dia diritti. Il Milan ha vinto molto, ma è stato molto anche senza vincere, 44 anni, dal 1907 al 1951, che fanno storia come i titoli avuti. E posizioni inutili negli ultimi sei anni che hanno regalato agli altri più o meno quattrocento milioni di Champions League. Quei soldi che hanno costruito adesso i suoi nuovi avversari. Che c’entra Gattuso?".