Sconcerti: "Le regole e la ruota: le visioni sacchiane del professor Rangnick"

Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato così il possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan: "Rangnick ha molti tratti in comune con Sacchi, di cui è stato grande ammiratore. Come Sacchi è stato solo un mediano nelle serie dilettantistiche. Come Sacchi ha avuto una visione del calcio opposta al suo presente. E come Sacchi con quello italiano, Rangnick ha finito per cambiare profondamente il calcio tedesco.

[...] C’è una cosa che il professore non ama (il titolo resiste dal 1998, quando una sera andò in televisione e spiegò che era l’alba di un nuovo calcio): i giocatori ingombranti, quelli che fanno pesare la loro gloria sulla squadra. Sono spesso quelli che non stanno dentro agli otto secondi, si considerano fuori dalla statistica. Forse Ibrahimovic sarebbe uno di questi. Forse lo stesso Messi. Lui li riempie di regole, ha bisogno di ubbidienza. Fa tutto lui, li cerca, li sceglie, li allena. Preferibilmente intorno ai 24 anni, meglio sotto. È il vecchio fanatismo di Sacchi. Negli spogliatoi le regole sono appese ai muri. In più c’è la famosa Ruota delle controindicazioni. Cosa rischiano i giocatori per ogni regola infranta. E qui viene fuori l’ironia del visionario, fanatico sì, ma con il gusto del paradosso, quindi senza mettere una confine serio fra realtà e finzione. Chi sbaglia fa girare la ruota e può trovarsi a doversi allenare in tutù o a lavorare per un giorno come commesso allo store ufficiale".