Sconcerti: "Milan squadra di qualità, manca però personalità"

Intervenuto durante "Maracanà" su TMW Radio, Mario Sconcerti ha commentato così la situazione del Milan: "Ci vuole qualcuno in campo che scuota la squadra. È una squadra di qualità ma con poca personalità. Comincia bene ma viene sempre sopraffatta dagli avversari. Commette errori ingenui. Non ci sono in campo giocatori che dicano che così non si può fare. Non c'è un leader. Si impegnano anche, ma non riescono a portare qualche risultato. Sembra un problema inguaribile, è una questione mentale. Da un punto di vista tecnico non è una squadra che deve avere paura, ma visto che il problema è il carattere, la continuità, se ti ritrovi in una situazione di classifica brutta, se la squadra si spaventa può succedere qualsiasi cosa".