Sconcerti sul CorSera: "Arriva il derby, la partita migliore per far tornare il Milan alla concentrazione"

Sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato così il momento del campionato di Serie A: "Arriva il derby, la partita migliore per far tornare il Milan alla concentrazione. Sono le due squadre più complete. Non la Juve a cui manca anche solo un riferimento forte, meno calligrafico, nella guida. Non la Roma che gioca spesso meglio di tutti, ma non è mai conclusa. E nemmeno la Lazio che ha perso troppe volte all’inizio. Da tempo ha i giocatori migliori, ma pochi e sempre quelli. La differenza di Inter e Milan è nel modo in cui usano i loro fuoriclasse. Lukaku e Ibra sono sempre al centro del gioco, non così Ronaldo, non più. Non so se si sia normalizzato lui o dipenda dal ruolo che gli ha dato Pirlo, ma si avverte che non è più decisivo nella testa, come capisse una sua inutilità in questo strano contesto. Nasce e si sviluppa così un bellissimo campionato controverso, vissuto in cattività, senza nessun precedente".