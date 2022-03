Sconcerti sul CorSera: "Milan quasi sempre dominante. Ora è alla pari con l'Inter"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il direttore Mario Sconcerti, all'interno del Corriere della Sera, ha analizzato la vittoria del Milan per 1-0 al Maradona contro il Napoli. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "È stato il miglior Milan della stagione, nel senso che è stato esattamente quello che doveva essere in questa partita. Nessuno è stato travolgente, ma il Milan è stato completo, quasi sempre dominante. Poche volte ho visto un Napoli così soffocato, in difficoltà a costruire gioco. Tiri in porta, non più di uno o due mettendo insieme le due squadre, ma un calcio molto fisico, nel posto giusto, pochissimi errori tattici, solo una differenza di qualità complessiva che è andata compiendosi lungo i diversi tempi della partita. [...] Nessuno in campo ha fatto una partita memorabile, ma molti nel Milan hanno giocato bene. [...] Una squadra non stellare, ma una grande squadra autentica, adesso anche da campionato. Il Napoli si ferma sull’indistinto, ha dato tutto ma non ha avuto niente di più forte che gli facesse prendere la partita. Ha giocato spesso alla pari, mai meglio. [...] ci sono limiti che adesso sono più evidenti: Il Napoli ha fatto 9 punti meno contro le prime sette del campionato. Il Milan è a 21 in 10 gare, tantissimi. Si apre una corsa non nuova, diversa, dove il Milan è alla pari con l’Inter [...]".