Sconcerti sul Milan: "Calhanoglu è l’unico che può risolvere da solo la qualificazione"

Sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato così del Milan in vista del match di questa sera contro la Juventus: "Il Milan è una buona squadra in confusione. Senza Ibrahimovic perde molto, ma con Ibrahimovic va oltre i confini legittimi che esistono tra squadra e dirigenza. Se Ibrahimovic vuole conoscere il progetto del Milan, ammesso che non lo sappia, può parlarne direttamente con Gazidis, testa a testa, nell’ufficio dell’amministratore delegato. Non nello spogliatoio, davanti a tutta la squadra, nel giorno in cui Gazidis comunicava la soluzione del problema stipendi, e per di più parlando di un problema (il progetto) che è soprattutto suo. Non è corretto. Ricevere uno stipendio implica rispetto delle forme, qualunque siano le rimostranze da fare. Boban per la forma se n’è andato. L’uscita di Ibra entra invece a far parte dei problemi del Milan senza risolverne uno. Detto questo, la partita sarà interessante, a Milano Pioli mise in imbarazzo la Juve proprio sulla qualità. Il Milan ne ha molta, anche se oggi non avrà un solo attaccante di ruolo. Ha però Calhanoglu, l’unico che possa risolvere da solo la qualificazione. E anche il solo del Milan che potrebbe fare il titolare nella Juve a parte Donnarumma".