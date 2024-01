Sconfitta a tavolino in caso di razzismo? Dg Udinese: "No, aprirebbe altri problemi"

vedi letture

Dopo quanto successo sabato a Mike Maignan il presidente della FIFA Gianni Infantino ha proposto l'introduzione della sconfitta a tavolo per la squadra i cui tifosi si rendono protagonisti di episodi del genere. Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport 24, pero', il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino non si è detto principale promotore di questa soluzione per alcune ragioni, prontamente giustificate. Queste le sue dichiarazioni.

"La partita persa a tavolino apre ad altri problemi. Innanzitutto l'integrità delle competizioni, perché poi queste decisioni avrebbero degli effetti a livello sportivo, e poi è concreto il rischio di speculazioni di mettere in mano alle società le più violente delle curve. A mio avviso basta applicare con rigore le norme esistenti. Ci sino dei provvedimenti che noi andremo ad attuare, come l'allontanamento delle persone che si rendono protagonisti di questi episodi. E poi continuare a fare quello che noi come società già stiamo facendo, dialogare, portare i ragazzi nelle scuole e trasmettere un'esperienza, anche quelli che sono i valori veri dello sport coinvolgendo anche le famiglie"