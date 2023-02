Scontro aperto tra Liga e Barcellona sul caso Negreira

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - E' muro contro muro tra il presidente del Barcellona, Joan Laporta, e quello della Liga, Javier Tebas, il quale ieri aveva invitato il n.1 del club blaugrana a dimettersi se non fosse in grado di chiarire in merito allo scandalo del presunto pagamento di diversi milioni di euro a un ex funzionario del comitato tecnico degli arbitri (Cta) della Federcalcio spagnola, Jose Maria Enriquez Negreira. Laporta, in una conferenza stampa al camp Nou, ha accusato Tebas di "fomentare una campagna contro il Barcellona e contro di me". "Ha abbassato la maschera, continua con la sua ossessione per il Barca, con la sua fobia per il nostro club - ha proseguito Laporta -. Non ci perdona che non abbiamo voluto firmare il loro contratto con il fondo di investimento Cvc, che pilota lui stesso, ma non darò a Mr.Tebas il piacere di dimettermi dalla carica di presidente del Barcellona". Intanto, però, la Liga ha nuovamente diffuso una nota sulla vicenda in cui si afferma che "la maggior parte dei club ha espresso la propria profonda preoccupazione per questa questione, che considerano di massima gravità". Quaranta dei 42 club che giocano in Liga e Seconda Divisione hanno votato una comunicazione congiunta per sottolineare la loro contrarietà. (ANSA).