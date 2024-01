Scontro Lucca-Pulisic, Marelli: "Ecco perché il VAR non è intervenuto. Ma Lucca ha rischiato parecchio"

Luca Marelli, intervenuto su DAZN, spiega la dinamica dello scontro tra Lucca e Pulisic avvenuto nell'area dell'Udinese ieri sera. Il giocatore friulano ha rischiato seriamente di commettere un fallo da rigore: "È un episodio su cui non saremo mai tutti d’accordo. Pulisic controlla male il pallone, poi lo colpisce di testa e viene a contatto con Lucca che entra nettamente in ritardo, il pallone non lo vede neanche e va a contatto con Pulisic. Questo è un episodio di campo, abbiamo visto più volte questa tipologia di episodi. A mio parere siamo veramente molto al limite. Non c’è un contatto con la testa ma all’altezza della spalla. È comunque un contatto molto rischioso".

Perché non è intervenuto il VAR? "Il VAR non interviene su questi episodi perché si tratta di valutare l’intensità di un contatto. L’arbitro ha il perfetto controllo dell’azione, detto ciò ha rischiato parecchio perché è saltato completamente fuori tempo”.