Scozia, 400 casi di Covid-19 tra i tifosi presenti a Wembley contro l'Inghilterra

Quasi 2mila casi di Covid-19 in Scozia sono stati collegati ai tifosi di calcio che hanno seguito in più modi le partite della Scozia a Euro2020. Dei 1991 casi registrati, due terzi hanno dichiarato di essersi recati a Londra per seguire la sfida contro l'Inghilterra dello scorso 18 giugno. Quasi 400 persone positive erano all'interno dello stadio di Wembley. Altri erano presenti in alcune fanzone della capitale inglese.