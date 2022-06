Scozia-Ucraina, boato dello stadio di Glasgow durante l'inno ospite

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Serata di grandi emozioni non solo calcistiche all'Hampden Park-di Glasgow in Scozia nella semifinale del play-off tra padroni di casa e Ucraina per gli ultimi posti al Mondiale in Qatar. All'inno ucraino si è sentito un boato allo stadio con la partecipazione di tutti i tifosi scozzesi, mentre all'ingresso in campo tutti i giocatori ucraini erano avvolti ognuno dalla bandiera nazionale gialla e blu. La vincente del match di questa sera è attesa alla finale del playoff domenica prossima contro il Galles. (ANSA).