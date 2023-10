Scudetto, Ferrara: "Inter favorita, ma non c'è grande differenza con Milan e Juve"

Dopo la vittoria sulla Roma è l'Inter la squadra da considerarsi favorita per la vittoria del prossimo scudetto? È stato uno dei temi discussi ieri sera negli studi di Dazn. A rispondere, tra gli altri, Ciro Ferrara: "Ha ragione chi dice che l'Inter è molto forte e che sia la squadra più attrezzata per la lotta scudetto, ma ha solo due punti di distacco dalla Juve e tre dal Milan.

Non c'è tutta questa differenza se si guardano i punti. Anche se la rosa nerazzurra sembra la più attrezzata per vincere alla fine, in questo momento le tre squadre favorite nella corsa sono lì in pochi punti, con il Napoli più staccato ora, ma la differenza tra le tre è veramente poca".