"Se dovesse andar via non saranno troppo tristi": il giornalista inglese commenta l'eventuale addio di Royal al Tottenham

Emerson Royal è un nome caldo per la fascia destra del Milan. 25 anni compiuti a gennaio, il brasiliano gode anche dello status di comunitario avendo anche il passaporto spagnolo. Pur legato al Tottenham fino al 2026, i londinesi sembrano più che mai aperti a trattare un suo trasferimento. Ma davvero il giocatore farebbe al caso del Milan. Il collega del Sun, Tom Barclay, ci ha tracciato un bilancio dei suoi tre anni con la maglia degli Spurs.

Qual è la considerazione che c'è tra i tifosi di Emerson Royal?

"Per i tifosi è un cult hero. Lo apprezzano, ma più per il carattere che ci mette e il fatto che ha giocato in certe posizioni nei momenti difficili e ha fatto del suo meglio. Ma di fatto non ritengono che sia un giocatore così bravo. Diciamo che se dovesse andare via i tifosi non saranno troppo tristi".

Ci risulta che il Milan sia interessato al suo acquisto. Credi che il Tottenham possa cederlo?

"Sì, penso che il Tottenham lo venderà quest'estate. Come detto, Postecoglou lo apprezza davvero per la sua etica del lavoro e il suo atteggiamento, ma non è un giocatore che si adatta davvero al suo stile di gioco. Gli Spurs hanno rifiutato un'offerta di circa 25 milioni di euro da parte dell'Al-Nassr a gennaio, ma penso che un'offerta simile gli potrebbe arrivare quest'estate. Il club saudita è nuovamente interessato".