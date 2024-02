Se Giroud aprisse al rinnovo, il Milan non glielo negherebbe

Olivier Giroud, 37 anni compiuti a settembre, è ancora sulla cresta dell'onda. Nelle ultime tre stagioni ha giocato sempre meglio a livello di rendimento e sembra che la carta di identità sia un falso. Eppure fra qualche mese gli anni saranno 38 e in estate arriverà la scadenza del contratto. La sensazione, come sottolinea oggi Tuttosport, è che tutto sia un po' nelle mani del centravanti francese e di cosa deciderà per il suo futuro sportivo e della sua famiglia, che come ultimamente ha dichiarato avrà un ruolo di primo piano nella sua scelta.

Infatti, per il rinnovo di Giroud non ci sono diatribe economiche o di visioni differenti tra giocatore e club: Giroud al Milan sta benissimo e il Milan sta benissimo con Giroud, anche se chiaramente - se dovesse rimanere - la stagione prossima potrebbe avere un ruolo più da chioccia e da comprimario di lusso. La sensazione è che se Giroud deciderà di continuare, il Milan non gli negherà il rinnovo di contratto.