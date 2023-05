Se Leao viene convocato è perché può giocare titolare? Pioli risponde

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

“Per il lavoro che ha fatto oggi è andato bene, era abbastanza normale perché ha lavorato solo sul dritto. Domani mattina sarà qua, spingerà al massimo per capire se potrà essere della partita o meno”. Così Stefano Pioli su Rafa Leao a SportMediaset.

Se viene convocato è perché può anche giocare dall’inizio? “Assolutamente sì, non so se giocherà dall’inizio ma se viene convocato è perché è in grado di giocare. Altrimenti aspetteremo la prossima”.