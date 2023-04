"Se non facciamo un comunicato ufficiale posso dire che non gioca col Milan": Mourinho chiaro su Smalling

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho, tecnico della Roma, si è così espresso in conferenza stampa sulle condizioni di Smalling: "Se non facciamo un comunicato ufficiale posso dire che non gioca col Milan". Il difensore inglese si è infortunato giovedì scorso nel match valido per il ritorno dei quarti di Europa League contro il Feyenoord.