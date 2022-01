Season Review - 28 gennaio 2021, la presentazione di Tomori: "Quando mi ha chiamato Maldini non ci ho pensato un secondo"

28 gennaio 2021, Fikayo Tomori viene presentato alla stampa e alla tifoseria. Il Milan, a lungo alla ricerca di nuovo difensore, durante la sessione invernale scelgono Tomori, giovane e talentuoso centrale inglese di proprietà del Chelsea. Fikayo arriva in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Una cifra importantissima, ma il giocatore ha dissolto fin da subito ogni dubbio, rivelandosi, alla fine della stagione, uno dei migliori centrali della Serie A. Durante la conferenza di presentazione si era detto entusiasta di sposare il nuovo progetto rossonero: "Paolo Maldini è stato il più grande difensore di questo sport, quando mi ha chiamato sono rimasto un po' sorpreso ma conoscevo il progetto e non ci ho pensato un secondo. Volevo e voglio essere qui. Al Chelsea ho giocato da quando avevo 7 anni ma ora sono qui, sono concentrato a far bene per il mio nuovo Club. Quando pensi al Milan ti vengono in mente giocatori che hanno vestito questa maglia, penso a Maldini, Nesta, Baresi e tanti altri in questo ruolo. Conoscevo già la storia del Club, è stimolante il fatto che sia stato fondato da un inglese, ho sentito il desiderio di farne parte. Quando ho visitato il Museo il primo giorno ho avvertito tutta la tradizione del Milan, sono arrivato in un momento positivo e spero di poter aiutare il Club a tornare a vincere presto".