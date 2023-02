Seconda punta o esterno? Leao preferisce la prima. Pioli svela: "Mi ha detto che è la sua posizione preferita"

MilanNews.it

Nel post partita di Milan-Torino su DAZN, mister Pioli ha parlato del ruolo di Leao. Contro i granata il portoghese è stato utilizzato da seconda punta in coppia con Giroud, ruolo che evidentemente piace molto al giocatore: "Rafa è un giocatore strano. Ho sempre pensato che mettendolo largo lo agevolavo, ma in questi giorni, dove l'ho provato, ha detto che è la sua posizione preferita. Ma vuole e deve lavorare in campo in quella posizione. Vedremo anche in base agli avversari".