Seconda sconfitta su due gare per la Lazio: Retegui regala la prima a Gilardino

Il Genoa di Gilardino espugna a sorpresa l'Olimpico grazie al primo gol in Serie A di Mateo Retegui. Niente da fare per la Lazio di Sarri, alla sua seconda sconfitta in due giornate di campionato seppur col rammarico di aver colpito una traversa e non essersi vista concedere due rigori dubbi nell'area avversaria.