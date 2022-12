Seconde squadre, oggi la riunione della Commissione. I temi di confronto dei club

MilanNews.it

Riunione della Commissione riforme della Lega Serie A prevista per la giornata di oggi. Un'assemblea importante per confrontarsi anche con i club di Serie A sulle riforme da portare avanti con le altre Leghe e la Federazione. E, in particolar modo, per ciò che riguarda il tema delle seconde squadre. Tra i temi principali su cui si dibatterà la fee di ingresso, oggi fissata a 1 milione e 200mila euro e ritenuta alta da tutti i club di Serie A interessanti. E poi la possibilità di muovere i giocatori tra la prima e la seconda squadra, così come l'età dei calciatori facenti parte alla seconda squadra: oggi sono gli Under 23, ma si potrebbe abbassare l'età di un anno.

Cosa prevede oggi il regolamento sui giocatori che militano tra la prima e la seconda squadra? Tema caldo, come detto, è dare la possibilità ai club di alternare i giocatori tra la prima e la seconda squadra. Oggi la maglia è abbastanza stretta perché un giocatore con l'età giusta per far parte della seconda squadra dopo 10 presenze di almeno 30' in prima squadra non può più far parte della seconda squadra. "Saranno sempre consentiti - si legge nell'attuale regolamento - i passaggi fra la prima e la seconda squadra, con la precisazione che nell’ipotesi in cui un calciatore raggiungesse le 10 presenze, con almeno 30 minuti giocati per ciascuna presenza, nel campionato disputato dalla prima squadra, non potrà essere utilizzato nel campionato disputato dalla seconda squadra".

La riunione della Commissione riforme della Lega Serie A è propedeutica all'Assemblea di Lega fissata per giovedì: in quella sede, dopo il confronto di oggi tra i club, si porteranno le proposte e le problematiche che emergeranno nelle prossime ore.